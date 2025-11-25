 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК сообщил о рехабе в Подмосковье, где пытали и избивали подростков

Фото: ГСУ СК России по Московской области
Фото: ГСУ СК России по Московской области

В подмосковном реабилитационном центре для подростков выявлены факты избиения и пыток, сообщили РБК в Следственном комитете.

По данным следствия, с августа по ноябрь 2025 года в Дедовске функционировал незаконный центр, где находились 24 подростка с различными зависимостями. Несмотря на заключенные с законными представителями договоры о работе психологов, в действительности несовершеннолетние подвергались физическому насилию.

В воскресенье, 23 ноября, 16-летнего постояльца центра госпитализировали в реанимацию с множественными травмами головы, туловища и конечностей, а также следами связывания рук и ног.

Администратору центра и одной из его постояльцев — 18-летней девушке, участвовавшей в насилии над подростками, — предъявили обвинение. Розыск других организаторов продолжается. Суд уже поместил администратора под стражу, меру пресечения для девушки определят в ближайшее время.

По факту функционирования незаконного рехаба для подростков, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из его пациентов, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело.

На Кубани нашли третьего сбежавшего из центра реабилитации подростка
Общество
Фото:СУ СКР по Краснодарскому краю

В апреле двух школьников столичной школы № 2120 исключили из учебного заведения после избиения восьмиклассника. Также после родительского собрания департамент образования и науки Москвы принял решение уволить директора школы.

Инцидент произошел 21 апреля. Два 15-летних подростка напали на 14-летнего мальчика, позже их задержали. По данным следствия, подростки хотели «противопоставить себя сверстникам и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним». По факту избиения было возбуждено дело по ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство).

