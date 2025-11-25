СК сообщил о рехабе в Подмосковье, где пытали и избивали подростков
В подмосковном реабилитационном центре для подростков выявлены факты избиения и пыток, сообщили РБК в Следственном комитете.
По данным следствия, с августа по ноябрь 2025 года в Дедовске функционировал незаконный центр, где находились 24 подростка с различными зависимостями. Несмотря на заключенные с законными представителями договоры о работе психологов, в действительности несовершеннолетние подвергались физическому насилию.
В воскресенье, 23 ноября, 16-летнего постояльца центра госпитализировали в реанимацию с множественными травмами головы, туловища и конечностей, а также следами связывания рук и ног.
Администратору центра и одной из его постояльцев — 18-летней девушке, участвовавшей в насилии над подростками, — предъявили обвинение. Розыск других организаторов продолжается. Суд уже поместил администратора под стражу, меру пресечения для девушки определят в ближайшее время.
По факту функционирования незаконного рехаба для подростков, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из его пациентов, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело.
В апреле двух школьников столичной школы № 2120 исключили из учебного заведения после избиения восьмиклассника. Также после родительского собрания департамент образования и науки Москвы принял решение уволить директора школы.
Инцидент произошел 21 апреля. Два 15-летних подростка напали на 14-летнего мальчика, позже их задержали. По данным следствия, подростки хотели «противопоставить себя сверстникам и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним». По факту избиения было возбуждено дело по ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство).
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили