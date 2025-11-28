В Брюсселе назвали искоренение коррупции критерием приема Украины в ЕС
Если Украина хочет вступить в Евросоюз, она должна искоренить коррупцию среди политического и бизнес-истеблишмента, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт в интервью Politico.
«В каждой стране-кандидате должна быть надежная система для реагирования на предполагаемые случаи коррупции на высоком уровне. <...> Демонстрация эффективности в этой области — требование, которое мы предъявляем всем странам ЕС и тем более тем, которые стремятся вступить в союз», — сказал Макграт.
Он заявил, что ЕС ведет «открытый и честный» диалог с Украиной по поводу требований, предъявляемых для вступления в Евросоюз. Если их не выполняют — «страны ЕС не поддержат дальнейшее продвижение по пути вступления», подчеркнул еврокомиссар.
Вместе с тем он отметил, что Киев прилагает максимум усилий для борьбы с упомянутым выше злоупотреблением, находясь в регулярном контакте с украинскими властями.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило, что в «Энергоатоме» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Среди причастных назвали бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. По данным НАБУ, участники схемы отмыли около порядка $100 млн.
28 ноября сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) пришли с обысками в дом главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Он упоминается в расследовании коррупционной схемы, организатором которой НАБУ и САП считают совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Операция следователей называется «Мидас». Нардеп от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк утверждал, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича» под псевдонимом Али-Баба.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили