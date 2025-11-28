Суд обязал актера Марата Башарова выплатить алименты на сына

Марат Башаров (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Суд постановил взыскать с актера Марата Башарова алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Решение по заявлению бывшей супруги артиста Елизаветы Башаровой (Шевырковой) принял мировой судья судебного участка № 354 района Коптево в столице.

В марте 2019 года мировой суд расторг брак Башарова и Шевырковой. Заседание прошло в закрытом режиме. Экс-супругу тогда же направили соглашение по алиментам для нотариального подписания. Башаров и Шевыркова поженились в 2017 году, у них есть сын Марсель.

В декабре брат Шевырковой Федор заявил изданию Starhit, что Башаров избил его сестру, после чего женщину отправили в травмпункт.