Актер из «Папиных дочек» Казаков попал в реестр неплательщиков алиментов

Актер Михаил Казаков, исполнивший роль Полежайкина в сериале «Папины дочки», попал в реестр должников по алиментам, а общая сумма его задолженности превышает 2,3 млн руб., следует из материалов службы судебных приставов, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Согласно документам, Казаков был внесен в реестр неплательщиков алиментов 8 сентября, а его долг составляет 224 тыс.руб.

По информации на 4 октября, общая сумма задолженности актера по семи исполнительным производствам превышает 2,3 млн руб., из которых по «кредитным платежам (кроме ипотеки)» долг составляет около 1,8 млн руб.

Также судебные приставы возобновили производство по взысканию задолженности по кредитам на 502 тыс. руб., которое ранее значилось прекращенным.

Закон о создании в России открытого реестра должников по алиментам вступил в силу в мае 2025 года. Реестр включает в себя данные о злостных неплательщиках, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, а также об объявленных в розыск.

В списке неплательщиков будут числиться около 144 тыс. россиян — должники по алиментам на содержание несовершеннолетних детей, совершеннолетних и недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.