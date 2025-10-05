 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Актер из «Папиных дочек» Казаков попал в реестр неплательщиков алиментов

Актер Михаил Казаков, исполнивший роль Полежайкина в сериале «Папины дочки», попал в реестр должников по алиментам, а общая сумма его задолженности превышает 2,3 млн руб., следует из материалов службы судебных приставов, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Согласно документам, Казаков был внесен в реестр неплательщиков алиментов 8 сентября, а его долг составляет 224 тыс.руб.

По информации на 4 октября, общая сумма задолженности актера по семи исполнительным производствам превышает 2,3 млн руб., из которых по «кредитным платежам (кроме ипотеки)» долг составляет около 1,8 млн руб.

Также судебные приставы возобновили производство по взысканию задолженности по кредитам на 502 тыс. руб., которое ранее значилось прекращенным.

Мужчина оплатил 3,6 млн руб. алиментов сразу после возбуждения дела по УК
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Закон о создании в России открытого реестра должников по алиментам вступил в силу в мае 2025 года. Реестр включает в себя данные о злостных неплательщиках, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, а также об объявленных в розыск.

В списке неплательщиков будут числиться около 144 тыс. россиян — должники по алиментам на содержание несовершеннолетних детей, совершеннолетних и недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
алименты судебные приставы реестр актер
Материалы по теме
В Минюсте предложили, чтобы под ногами алиментщиков «горела земля»
Общество
Алиментщикам закроют «Госуслуги» и запретят комфортно путешествовать
Общество
Приставы предложили запретить алиментщикам регистрировать авто
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
10 главных триллеров и детективов октября. От этих книг захватывает дух Life, 09:00
Суд заблокировал решение Трампа о развертывании Нацгвардии в Портленде Политика, 08:53
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения Политика, 08:45
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В КНДР заявили о наращивании военного потенциала в ответ на политику США Политика, 08:25
Анкалаев потерял титул UFC в реванш-поединке с бразильцем Перейрой Спорт, 08:15
Поиском пропавшей в Красноярском крае семьи занялись около 250 человек Общество, 07:57
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Москвичам пообещали постепенное понижение температуры Общество, 07:46
Актер из «Папиных дочек» Казаков попал в реестр неплательщиков алиментов Общество, 07:41
Во Львове остановился общественный транспорт после взрывов Политика, 07:28
Над регионами России за ночь уничтожили 32 беспилотника Политика, 07:25
МВД рекомендовало не указывать в соцсетях полные персональные данные Общество, 07:00
Politico рассказало, почему Чехия может стать «новой головной болью» ЕС Политика, 06:54