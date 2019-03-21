Суд развел Марата Башарова с супругой

В мировом суде Бабушкинского района расторгнут брак актера Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой. Об этом РБК заявила пресс-секретарь Бабушкинского районного суда Мария Боровикова.

«Мировой судья сегодня принял решение о расторжении брака в 330 судебном участке Бабушкинского района», — заявила она.

Агентство «РИА Новости» отмечает, что заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат экс-супруги актера Нелли Макарова рассказала, что Башарову отправили соглашение по алиментам, которое необходимо подписать у нотариуса.

Башаров и Шевыркова поженились в 2017 году, у них есть сын Марсель.