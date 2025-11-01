Бывшая подруга потребовала с экс-министра торговли Подмосковья алименты

Михаил Хубутия (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

В Савеловский суд Москвы поступил гражданский иск о взыскании алиментов с предпринимателя и бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутии, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Судебное заседание по гражданскому делу по иску Юлии Ван к Михаилу Хубутии о взыскании алиментов назначено на 25 ноября 2025 года в Савеловском районном суде города Москвы», — говорится в сообщении.

59-летний Хубутия расстался с владелицей чайного дома Van Tea и моделью Юлией Ван (Ивановой) в декабре 2024 года после шести лет отношений, у пары общая дочь, которую мужчина угрожал забрать.

Весной 2025 года на бывшего чиновника завели уголовное дело по ст. 112 Уголовного кодекса (умышленное причинение среднего вреда здоровью). По версии следствия, 24 апреля 2025 года он сильно избил подругу обухом топора. Это произошло в доме у Ван в Трехгорке. Женщина успела позвать на помощь.

Хубутия пришел в полицию и написал явку с повинной. На время расследования он помещен под домашний арест.

В начале октября Ван заявила в интервью StarHit, что с дочкой покинула страну из-за угроз в свой адрес со стороны обвиняемого.

РБК обратился за комментарием к адвокатам Михаила Хубутии и Юлии Ван.