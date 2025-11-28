Кадры приезда Орбана в Кремль на встречу с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу утром прибыл в Москву с рабочим визитом. Самолет с венгерской делегацией приземлился в аэропорту Внуково. Видео со встречей Орбана опубликовал официальный телеграм-канал Кремля.
Перед вылетом из Будапешта, который состоялся около четырех утра по местному времени, Орбан сообщил журналистам, что главной темой переговоров с российским президентом станет вопрос обеспечения Венгрии электроэнергией. На вопрос о возможном обсуждении урегулирования украинского конфликта политик ответил: «Мы вряд ли сможем этого избежать». Издание Index отмечало, что самолет летел в Москву по обходному маршруту.
Около полудня по московскому времени департамент транспорта столицы ненадолго перекрыл движение на Тверской улице, что обычно связано с проездом официальных кортежей.
В 13:09 Орбан прибыл в Кремль. Как следует из видео, опубликованного в официальном телеграм-канале Кремля, со стороны России в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак. Венгрию на встрече сопровождает министр иностранных дел Петер Сийярто.
Последний раз Орбан приезжал в Москву летом 2024 года, посетив перед этим Киев. В то время Венгрия председательствовала в ЕС. Венгерский премьер называл целью своей поездки реализацию «мирной миссии». Стороны обсуждали урегулирование на Украине.
