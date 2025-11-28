Орбан приехал в Кремль

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл для переговоров в Кремль, сообщает пресс-служба президента России.

У Орбана запланированы переговоры с президентом Владимиром Путиным, в них также примут участие помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и глава МИД Сергей Лавров.

