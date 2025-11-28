 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Орбан приехал в Кремль

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл для переговоров в Кремль, сообщает пресс-служба президента России.

У Орбана запланированы переговоры с президентом Владимиром Путиным, в них также примут участие помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и глава МИД Сергей Лавров.

Материал дополняется

Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 14:12 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 14:12
Путин назвал идеей Трампа провести саммит в Будапеште Политика, 14:17
Что означают обыски у Ермака на фоне переговоров о мирном плане Трампа Политика, 14:13
Путин допустил проведение саммита с Трампом в Будапеште Политика, 14:13
Глава МИД Турции заявил о встречах Нарышкина в Анкаре по Украине Политика, 14:08
Вице-губернатор Вологодской области ушел с поста после драки в баре Общество, 14:07
В Сириусе наградили лучших врачей России РБК Компании, 14:00
Кадры приезда Орбана в Кремль на встречу с Путиным Политика, 13:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Яндекс» решил закрыть сервис по продаже билетов на автобусы Технологии и медиа, 13:52
Шведская лыжница Карлссон выиграла первую гонку нового сезона Кубка мира Спорт, 13:52
Ермаку не сообщили о подозрении после обыска Политика, 13:48
В Южно-Сахалинске в обрушившемся ангаре нашли тело погибшего Общество, 13:48
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 13:43
Обвиняемые по делу Долиной получили реальные сроки Общество, 13:42
Южная Корея заподозрила хакеров из КНДР во взломе биржи Upbit на $30 млн Крипто, 13:41