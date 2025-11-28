Песков рассказал о визите Орбана в Москву

Виктор Орбан (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Москву с визитом в пятницу, 28 ноября. Эту информацию ТАСС подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, мы можем подтвердить», — сказал Песков.

Незадолго до этого сам Орбан заявил, что направляется в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Венгерский премьер сообщил журналистам в аэропорту Будапешта, что цель визита — обсудить условия энергоснабжения Венгрии на зиму и следующий год «по доступной цене».

Отвечая на вопрос о возможном обсуждении украинского урегулирования, Орбан отметил, что стороны «вряд ли смогут этого избежать».

Последний раз Орбан посещал Москву летом 2024 года в рамках председательства Венгрии в ЕС, заявляя целью «мирную миссию». Тогда он обсудил с Путиным ситуацию конфликта на Украине, несмотря на отсутствие мандата ЕС на подобные переговоры, что отметил занимавший тогда должность главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.