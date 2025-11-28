Пострадавшего от взрыва купюры мальчика выписали из больницы

Фото: vorobiev_live / Telegram

Десятилетнего мальчика, который пострадал от взрыва мины-ловушки в Красногорске 11 ноября, выписали из Научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля. Перед выпиской мальчик и его мама Галина пообщались с журналистами и поблагодарили всех, кто их поддерживал. Об этом сообщает «РИА Новости».

Мама мальчика выразила огромную благодарность врачам, администрации больницы и всему медперсоналу. «Спасибо всем, кто присылал нам видео, приходил лично, передавал приветы и пожелания. Было очень приятно», — рассказала она. По ее словам, сейчас главное — чтобы зажила левая рука мальчика, на что потребуется около двух недель, после чего можно будет начать ее реабилитацию. Затем врачи займутся протезированием правой руки.

Сам мальчик дал совет всем детям: «Главное, ничего с пола не поднимать… потому что опасно». Мальчик рассказал, что постоянно получал видео с поддержкой от одноклассников, военных и друзей, а также письма с пожеланиями здоровья и подарки. Из школы в больницу даже присылали подписанные воздушные шары с пожеланиями выздоровления.

Происшествие случилось 11 ноября в Красногорске. По данным Следственного комитета, ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 руб. Врачам пришлось частично ампутировать мальчику пальцы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка общеопасным способом.