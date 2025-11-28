 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В трех аэропортах Северного Кавказа приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в телеграм-канале, что в республике введен режим беспилотной опасности, и предупредил о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета. «В Моздоке и в аэропорту Владикавказ введен режим «Ковер», — уточнил он позднее.

Кроме того, в Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность, о чем предупредил глава региона Казбек Коков. «Местами возможно замедление работы мобильного интернета», — отметил он.

Ранее о беспилотной опасности сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Незадолго до этого полеты возобновили аэропорты Саратова (Гагарин), Пензы, Самары (Курумоч) и Ульновска (Баратаевка), которые приостановили прием и отправку рейсов в ночь на 28 ноября. Закрытыми остаются еще ряд аэропортов, включая геленджикский, краснодарский и сочинский.

