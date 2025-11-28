В Москве уроженку Киева арестовали за поджог машины СК
Замоскворецкий суд Москвы поместил под арест на один месяц 30 суток уроженку Украины Анастасию Стратович по уголовному делу о поджоге служебного автомобиля СК России, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
«По данным следствия, уроженка города Киева вместе с иными лицами разместила на служебном автомобиле вещество, служившее горючим материалом», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что автомобиль СК был уничтожен полностью. О том, когда и где это произошло, не сообщается.
По этому же делу был арестован на один месяц 30 суток также соучастник Стратович — Никита Тихонов. Пресс-служба опубликовала видео с судебного заседания об избрании фигуранту меры пресечения.
На улице Донецкой в Москве в ночь на 22 ноября сгорели восемь автомобилей и два мотоцикла. Перед пожаром очевидцы заметили подозрительного человека. Позднее полиция задержала виновника происшествия — 37-летнего уроженца Владимирской области. Он рассказал, что поджег мусорные контейнеры, затем огонь перекинулся на припаркованный рядом транспорт.
В Санкт-Петербурге за последний месяц произошли две попытки поджога автомобилей полиции. В обоих случаях подростки действовали по указанию неизвестных из мессенджера.
