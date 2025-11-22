 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Восемь автомобилей и два мотоцикла сгорели в Москве после поджога

Сюжет
Новости Москвы

Восемь автомобилей и два мотоцикла сгорели в Москве после поджога
Video

В Москве минувшей ночью в районе Марьино сгорели восемь автомобилей и два мотоцикла, сообщила в телеграм-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на Донецкой улице после поджога неизвестным мусорных контейнеров.

По данным «Москва онлайн», пожар вспыхнул приблизительно в 3:30 мск около ЖК «Домашний». Жители дома сообщили порталу о подозрительном человеке, который был замечен у мусорных контейнеров за несколько минут до их возгорания.

Предварительно, пострадавших в результате пожара нет.

Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

Появилось видео пожара в здании Центрального телеграфа в Москве
Общество

В ночь на 21 ноября в Санкт‑Петербурге сгорел автомобиль Rolls‑Royce, который числится за московской компанией, принадлежащей актрисе и обладательнице титула «Миссис мира 2006» Софье Аржаковской (известна как Софья Ская). По данным «Фонтанки», пожар произошел, когда владелица отдыхала в санатории.

Аржаковская допустила, что причиной пожара мог быть поджог.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Москва пожар Марьино
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге сгорел автомобиль Rolls-Royce
Политика
В Курской области сгорело пять грузовиков
Общество
В Подмосковье на стоянке сгорело 13 машин
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 14:25 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 14:25
Хэмилтон назвал нынешний сезон самым сложным в карьере в «Формуле-1» Спорт, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
В МИДе заявили, что контакт Путина и Трампа стоит на повестке дня Политика, 14:28
Офис Зеленского обнародовал состав делегации для переговоров с США о мире Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 14:04
Украина и США проведут в Швейцарии переговоры по мирному плану Политика, 14:03
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
От «умной кнопки» до инвестиций: как технологии меняют жизнь Недвижимость, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Фигуристка Горбачева выиграла короткую программу на Гран-при в Омске Спорт, 13:57
Офис Зеленского анонсировал консультации о шагах для завершения конфликта Политика, 13:55
Как в России готовят кадровый резерв для технологического суверенитета Национальные проекты, 13:55
Tengri Data: как бизнес монетизирует данные и зарабатывает на них РБК и PostgresPro, 13:46
Восемь автомобилей и два мотоцикла сгорели в Москве после поджога Город, 13:37