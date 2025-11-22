Восемь автомобилей и два мотоцикла сгорели в Москве после поджога

В Москве минувшей ночью в районе Марьино сгорели восемь автомобилей и два мотоцикла, сообщила в телеграм-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на Донецкой улице после поджога неизвестным мусорных контейнеров.

По данным «Москва онлайн», пожар вспыхнул приблизительно в 3:30 мск около ЖК «Домашний». Жители дома сообщили порталу о подозрительном человеке, который был замечен у мусорных контейнеров за несколько минут до их возгорания.

Предварительно, пострадавших в результате пожара нет.

В ночь на 21 ноября в Санкт‑Петербурге сгорел автомобиль Rolls‑Royce, который числится за московской компанией, принадлежащей актрисе и обладательнице титула «Миссис мира 2006» Софье Аржаковской (известна как Софья Ская). По данным «Фонтанки», пожар произошел, когда владелица отдыхала в санатории.

Аржаковская допустила, что причиной пожара мог быть поджог.