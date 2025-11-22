Задержан подозреваемый в поджоге, из-за которого сгорели машины в Москве
В Подольске задержан подозреваемый в поджоге мусорных контейнеров на Донецкой улице в Москве, из-за которого сгорели машины, сообщает пресс-служба столичной полиции в мессенджере Мах.
Задержанный — 37-летний уроженец Владимирской области. Он признал свою вину.
Пожар возник в Москве минувшей ночью в районе Марьино на юго-востоке столицы. Злоумышленник поджег мусорные контейнеры, затем огонь перекинулся на стоявший на парковке транспорт. В результате сгорели восемь автомобилей и два мотоцикла. По предварительным данным, никто не пострадал.
