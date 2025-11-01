В Петербурге подростка задержали после попытки поджечь полицейские машины

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В Санкт-Петербурге полиция задержала 13-летнего школьника, пытавшегося поджечь полицейские автомобили. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 31 октября. Подросток пытался поджечь служебные автомобили у отдела полиции в Красногвардейском районе города. Его передали в Следственный комитет.

Как установили следователи, школьник получил указание поджечь машины от неизвестных в одном из мессенджеров.

По словам самого мальчика, незадолго до случившегося он познакомился по интернету с девочкой. Спустя время в общение вмешался неизвестный, который представился сотрудником ФСБ и заявил, что новая знакомая мальчика — гражданка Украины, а за общение с ней школьнику и его родным грозит уголовная ответственность.

После этого неизвестный начал вымогать у несовершеннолетнего деньги. Когда же стало ясно, что денег у подростка нет, мошенник сам перевел ему 2,5 тыс. руб. на бензин и заставил поджечь автомобили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса). По этой статье предусмотрено лишение свободы сроком от десяти до 20 лет.