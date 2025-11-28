Беспилотную опасность объявили в Мордовии

В Мордовии объявили режим беспилотной опасности, сообщило правительство региона в телеграм-канале.

«На территории Республики Мордовия объявлен сигнал «Беспилотная опасность». При необходимости звоните 112», — говорится в сообщении.

Ранее в ночь на 28 ноября беспилотную опасность также объявили в Геленджике и Новороссийске Краснодарского края. На фоне угрозы атаки беспилотников полеты ограничили аэропорты Волгограда, Пензы и Саратова.

Ранее Мордовия подверглась массированной атаке дронов в ночь на 22 октября. Глава региона Артем Здунов тогда сообщил о повреждении предприятия. Впервые регион подвергся атаке дронов в апреле 2024-го.

Мордовия находится на удалении примерно 700 км (по прямой) от границы с Украиной.