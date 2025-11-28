В Геленджике и Новороссийске объявили угрозу атаки дронов
В Геленджике и Новороссийске в Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность.
О беспилотной опасности в Новороссийске сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале в 23:18 мск. «Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал он.
Градоначальник также предостерег жителей о том, что прятаться в автомобилях и под стенами многоквартирных домов может быть небезопасно.
О введении опасности атаки дронов в Геленджике сообщил мэр Алексей Богодистов в своем телеграм-канале в 23:50 мск. «По возможности зайдите в здание — подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно, если они выходят на сторону моря. Не используйте автомобиль как укрытие, он не обеспечивает необходимой защиты», — написал он.
Богодистов добавил, что съемка работы ПВО или пролета и падения дронов запрещена.
Материал дополняется
