 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Геленджике и Новороссийске объявили угрозу атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Геленджике и Новороссийске в Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность.

О беспилотной опасности в Новороссийске сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале в 23:18 мск. «Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал он.

Градоначальник также предостерег жителей о том, что прятаться в автомобилях и под стенами многоквартирных домов может быть небезопасно.

О введении опасности атаки дронов в Геленджике сообщил мэр Алексей Богодистов в своем телеграм-канале в 23:50 мск. «По возможности зайдите в здание — подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно, если они выходят на сторону моря. Не используйте автомобиль как укрытие, он не обеспечивает необходимой защиты», — написал он.

Богодистов добавил, что съемка работы ПВО или пролета и падения дронов запрещена.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Егор Алимов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 00:01 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 00:01
В Геленджике и Новороссийске объявили угрозу атаки дронов Политика, 00:12
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Украина отменит часть налоговых льгот бизнесу и жителям ради кредита МВФ Политика, 00:06
Росавиация назвала посадку Ан-2 под Архангельском серьезным инцидентом Общество, 00:06
Группа депутатов подготовила поправки о полном запрете вейпов в России Политика, 00:00
В каких видах спорта россиянам разрешили выступать с флагом и гимном Спорт, 00:00
Крупнейшие экспортеры вчетверо сократили покупки валюты в РоссииПодписка на РБК, 00:00
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Аэропорт Волгограда приостановил полеты Политика, 27 ноя, 23:57
Захарова ответила на слова Каллас о нападениях России на другие страны Политика, 27 ноя, 23:53
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 27 ноя, 23:40
Иран обвинил США в разжигании конфликта на Украине Политика, 27 ноя, 23:28
«Роскосмос» сообщил о повреждении стартового стола после запуска «Союза» Технологии и медиа, 27 ноя, 23:15
Правительство России одобрило проект безвиза с Саудовской Аравией Политика, 27 ноя, 23:00
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 27 ноя, 23:00