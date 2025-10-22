 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор заявил о повреждении предприятия в Мордовии после атаки дронов

Здунов: предприятие в Мордовии получило повреждения после атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Регион подвергся массированной атаке дронов, в результате было повреждено одно из предприятий

Предприятие получило повреждения в результате массированной атаки дронов на Мордовию, сообщил глава региона Артем Здунов в телеграм-канале.

«Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства», — написал он.

О каком предприятии идет речь, он не уточнил. О наличии или отсутствии пострадавших Здунов не сообщал.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. В Мордовии угрозу атаки беспилотников, в частности, объявляли 1 сентября.

В Мордовии объявили опасность атаки дронов
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В апреле 2025-го беспилотник также атаковал в Мордовии предприятие. Впервые регион подвергся атаке дронов за год до этого, в апреле 2024-го.

Мордовия находится на удалении примерно в 700 км (по прямой) от границы с Украиной.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Мордовия беспилотники
