Здунов: предприятие в Мордовии получило повреждения после атаки дронов

Губернатор заявил о повреждении предприятия в Мордовии после атаки дронов

Регион подвергся массированной атаке дронов, в результате было повреждено одно из предприятий

Предприятие получило повреждения в результате массированной атаки дронов на Мордовию, сообщил глава региона Артем Здунов в телеграм-канале.

«Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства», — написал он.

О каком предприятии идет речь, он не уточнил. О наличии или отсутствии пострадавших Здунов не сообщал.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. В Мордовии угрозу атаки беспилотников, в частности, объявляли 1 сентября.

В апреле 2025-го беспилотник также атаковал в Мордовии предприятие. Впервые регион подвергся атаке дронов за год до этого, в апреле 2024-го.

Мордовия находится на удалении примерно в 700 км (по прямой) от границы с Украиной.