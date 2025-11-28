 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти ЛНР сообщили об атаке дронов на три АЗС

Правительство ЛНР: дроны атаковали три АЗС на территории республики
Сюжет
Военная операция на Украине

Беспилотники атаковали три автозаправочные станции (АЗС) на территории Луганской народной республики (ЛНР), сообщило правительство республики в телеграм-канале.

«Атакованы две АЗС в Старобельском муниципальном округе. Повреждены фасады зданий автозаправочных станций», — говорится в сообщении.

Также дрон ударил по АЗС в Белокуракинском округе. Дальнейшего возгорания не произошло, уточнило правительство республики. Оно также попросило местных жителей воздержаться от фото и съемки видео с мест прилета дронов.

На территории ДНР начались перебои с электричеством из-за дронов
Политика

В начале ноября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру без электричества остались более 6,5 тыс. абонентов. По его словам, беспилотники ударили по подстанциям в четырех муниципалитетах — Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов.

В середине ноября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил «беспрецедентной» атаке на энергосистему республики, в результате которой были повреждены две ТЭС.



Авторы
Теги
Егор Алимов
ЛНР АЗС дроны беспилотники
