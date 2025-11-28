Власти ЛНР сообщили об атаке дронов на три АЗС
Беспилотники атаковали три автозаправочные станции (АЗС) на территории Луганской народной республики (ЛНР), сообщило правительство республики в телеграм-канале.
«Атакованы две АЗС в Старобельском муниципальном округе. Повреждены фасады зданий автозаправочных станций», — говорится в сообщении.
Также дрон ударил по АЗС в Белокуракинском округе. Дальнейшего возгорания не произошло, уточнило правительство республики. Оно также попросило местных жителей воздержаться от фото и съемки видео с мест прилета дронов.
В начале ноября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру без электричества остались более 6,5 тыс. абонентов. По его словам, беспилотники ударили по подстанциям в четырех муниципалитетах — Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов.
В середине ноября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил «беспрецедентной» атаке на энергосистему республики, в результате которой были повреждены две ТЭС.
