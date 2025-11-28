Правительство ЛНР: дроны атаковали три АЗС на территории республики

Власти ЛНР сообщили об атаке дронов на три АЗС

Беспилотники атаковали три автозаправочные станции (АЗС) на территории Луганской народной республики (ЛНР), сообщило правительство республики в телеграм-канале.

«Атакованы две АЗС в Старобельском муниципальном округе. Повреждены фасады зданий автозаправочных станций», — говорится в сообщении.

Также дрон ударил по АЗС в Белокуракинском округе. Дальнейшего возгорания не произошло, уточнило правительство республики. Оно также попросило местных жителей воздержаться от фото и съемки видео с мест прилета дронов.

В начале ноября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру без электричества остались более 6,5 тыс. абонентов. По его словам, беспилотники ударили по подстанциям в четырех муниципалитетах — Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов.

В середине ноября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил «беспрецедентной» атаке на энергосистему республики, в результате которой были повреждены две ТЭС.