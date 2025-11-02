После атаки дронов в ЛНР свет еще не вернули 6,5 тыс. жителей

Фото: glava_lnr_info / Telegram

В Луганской народной республике (ЛНР) без электричества остались более 6,5 тыс. абонентов в результате ночной атаки ВСУ, у ряда других потребителей электроснабжение уже восстановлено. Об этом сообщает глава региона Леонид Пасечник в телеграм-канале.

«Сейчас обесточено свыше 6,5 тысячи абонентов после ночной атаки ВФУ на энергетическую инфраструктуру», — написал Пасечник.

Он уточнил, что после ночной атаки электроснабжение уже восстановлено в ряде городов за счет резервных источников питания, в каких именно населенных пунктах вернули свет Пасечник не уточнил. Обесточенными остается часть жителей Алчевска и поселка Луначарский Свердловского муниципального округа.

Глава ЛНР также подчеркнул, что электричество подается в медицинские и социально-значимые объекты.

«При проведении аварийно-восстановительных работ у некоторых потребителей могут наблюдаться кратковременные отключения электроэнергии», — предупредили в минэнерго ЛНР.

В ночь на 2 ноября украинские военные атаковали энергетический комплекс республики. Как сообщал Пасечник, беспилотники ударили по подстанциям в четырех муниципалитетах — Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов.