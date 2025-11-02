 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

После атаки дронов в ЛНР свет еще не вернули 6,5 тыс. жителей

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: glava_lnr_info / Telegram
Фото: glava_lnr_info / Telegram

В Луганской народной республике (ЛНР) без электричества остались более 6,5 тыс. абонентов в результате ночной атаки ВСУ, у ряда других потребителей электроснабжение уже восстановлено. Об этом сообщает глава региона Леонид Пасечник в телеграм-канале.

«Сейчас обесточено свыше 6,5 тысячи абонентов после ночной атаки ВФУ на энергетическую инфраструктуру», — написал Пасечник.

Он уточнил, что после ночной атаки электроснабжение уже восстановлено в ряде городов за счет резервных источников питания, в каких именно населенных пунктах вернули свет Пасечник не уточнил. Обесточенными остается часть жителей Алчевска и поселка Луначарский Свердловского муниципального округа.

Глава ЛНР также подчеркнул, что электричество подается в медицинские и социально-значимые объекты.

«При проведении аварийно-восстановительных работ у некоторых потребителей могут наблюдаться кратковременные отключения электроэнергии», — предупредили в минэнерго ЛНР.

Пасечник сообщил о ночной атаке дронов на энергетический комплекс ЛНР
Политика
Фото:mchslnr / Telegram

В ночь на 2 ноября украинские военные атаковали энергетический комплекс республики. Как сообщал Пасечник, беспилотники ударили по подстанциям в четырех муниципалитетах — Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Софья Полковникова
ЛНР электроснабжение дроны
Материалы по теме
Женщина погибла после детонации дрона в Белгородской области
Общество
Над Черным морем и Краснодарским краем за три часа сбили 15 дронов
Политика
Российские военные уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
После атаки дронов в ЛНР свет еще не вернули 6,5 тыс. жителей Политика, 15:46
США и Китай договорились о создании каналов связи между военными Политика, 15:29
В Испании узнали о планах Гарри Кейна перейти в «Барселону» Спорт, 15:23
Управделами президента добилось взыскания ₽1,5 млн за повреждение Aurus Общество, 15:23
Кучма отказался связать конфликт на Украине с третьей мировой войной Политика, 15:11
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Ученые объяснили, как Солнце ускорило комету 3I/ATLAS Технологии и медиа, 14:51
Памятник Владимиру Жоге открыли на месте его гибели Политика, 14:47
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Двоеглазова выиграла короткую программу на Гран-при в Красноярске Спорт, 14:37
Умер бывший глава Госкомитета печати СССР Общество, 14:37
Женщина погибла после детонации дрона в Белгородской области Общество, 14:26
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10