На территории ДНР начались перебои с электричеством из-за дронов

На территории нескольких районов ДНР из-за дронов зафиксировали перебои с электроснабжением. Об этом сообщил республиканский оператор связи «Феникс».

«В результате атаки БПЛА, на территории Снежнянского, Шахтерского, Торезского, Докучаевского и (частично) Харцызского округов наблюдаются перебои с электроснабжением», — говорится в публикации «Феникса».

В пресс-службе оператора добавили, что узловые объекты связи перевели на работу от автономных источников питания. Оператор предупредил, что мобильные сервисы в регионе будут работать с ограничениями до тех пор, пока не будет восстановлено штатное электроснабжение оборудования. В приоритете будут голосовая связь и СМС.

В публикации призвали жителей ДНР полностью заряжать телефоны и внешние аккумуляторы на случай повторных атак.

Утром 18 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил о «беспрецедентной» атаке на энергосистему, в результате которой оказались повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. В республике ввели режим ЧС регионального характера.

19 ноября Пушилин сообщил, что в ДНР после атаки на энергосистему направят генераторы и топливозаправщики из Федерального агентства по государственным резервам.