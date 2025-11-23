 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

На территории ДНР начались перебои с электричеством из-за дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

На территории нескольких районов ДНР из-за дронов зафиксировали перебои с электроснабжением. Об этом сообщил республиканский оператор связи «Феникс».

«В результате атаки БПЛА, на территории Снежнянского, Шахтерского, Торезского, Докучаевского и (частично) Харцызского округов наблюдаются перебои с электроснабжением», — говорится в публикации «Феникса».

В пресс-службе оператора добавили, что узловые объекты связи перевели на работу от автономных источников питания. Оператор предупредил, что мобильные сервисы в регионе будут работать с ограничениями до тех пор, пока не будет восстановлено штатное электроснабжение оборудования. В приоритете будут голосовая связь и СМС.

ДНР получит генераторы и топливозаправщики из госрезерва после удара
Политика
Фото:PushilinDenis / Telegram

В публикации призвали жителей ДНР полностью заряжать телефоны и внешние аккумуляторы на случай повторных атак.

Утром 18 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил о «беспрецедентной» атаке на энергосистему, в результате которой оказались повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. В республике ввели режим ЧС регионального характера.

19 ноября Пушилин сообщил, что в ДНР после атаки на энергосистему направят генераторы и топливозаправщики из Федерального агентства по государственным резервам.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
ДНР электричество перебои
