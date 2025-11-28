Росавиация назвала посадку Ан-2 под Архангельском серьезным инцидентом
Жесткая посадка самолета Ан-2 в аэропорту Васьково в Архангельской области является серьезным авиационным инцидентом, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ан-2 — одномоторный многоцелевой биплан, наиболее известен под названием «кукурузник». С советских времен используется для сельхозработ, в том числе засева. Ан-2 имеет множество модификаций и может использоваться как спортивный, транспортный, учебный, пассажирский или военный самолет.
«Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие, как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин произошедшего занимается Архангельское МТУ Росавиации», — написал представитель.
Он добавил, что самолет выполнял рейс из села Лешуконское в Архангельск. На борту находились 14 человек: два члена экипажа и 12 пассажиров. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал и не обращался за медицинской помощью. У воздушного судна зафиксировано повреждение амортизационного узла.
Инцидент с Ан-2 произошел вечером 27 ноября. При посадке судно завалилось на бок и повредило стойку лыжного шасси. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщило о начале доследственной проверки.
В начале октября самолет Ан-2 авиакомпании «Борус» совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. На борту находились два человека — пилоты, оба погибли.
