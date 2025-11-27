Иран обвинил США в разжигании конфликта на Украине

Соединенные Штаты разожгли конфликт на Украине, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своем телевизионном выступлении, его слова приводит Al Arabiya.

«Нынешний американский президент [Трамп] всегда говорил, что разрешит [конфликт на Украине] за три дня. Прошел почти год, и теперь он навязывает план из 28 пунктов той самой стране, которую сам же и втянул в этот конфликт», — сказал иранский лидер.

Он заявил, что везде, где присутствует влияние США, оно приводит к эскалации конфликтов, геноциду, разрушениям и миграции населения. По словам Хаменеи, Штаты и Израиль не достигли своих целей во время 12-дневного вооруженного противостояния с Ираном летом этого года. Он признал, что Иран понес болезненные потери, но подчеркнул, что инициатор атаки понес еще более значительный ущерб.

В июне между Израилем и Ираном развернулась 12-дневная война. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль начал операцию из-за близости Ирана к созданию ядерного оружия. К конфликту присоединились США, которые нанесли удары по ключевым объектам иранской ядерной программы в Фордо, Исфахане и Натанзе.

В середине ноября западные СМИ опубликовали мирный план по урегулированию на Украине, состоящий из 28 пунктов. Позже, после переговоров США с Украиной и странами Евросоюза в Женеве, план сократили до 22 пунктов, сообщал Трамп. Согласно данным Politico, после переговоров в Женеве из документа исключили территориальные вопросы, включая передачу Донбасса России. Bloomberg писал, что из инициативы убрали пункт о разморозке российских активов.

Американская сторона запланировала встречи с Украиной и Россией. 25 ноября Трамп анонсировал визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили скорый визит спецпосланника.