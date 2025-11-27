Yle: в Финляндии задержали мужчину, незаконного перешедшего границу из России

В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы из России

Фото: Shutterstock

В центре города Иматра на юго-востоке Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение российско-финской границы. Об этом сообщает издание Yle.

Пересечение границы в районе Иматры зафиксировали утром в четверг, 27 ноября, при помощи сенсоров и патрулей с собаками. Как отметили в пограничной службе Юго-Восточной Финляндии, мужчина пересек границу на северном берегу Вуоксы, где нет нового ограждения.

Во второй половине дня власти сообщили о задержании мужчины. Для его поисков задействовали служебные автомобили и вертолет. В погранслужбе отметили, что задержание прошло без инцидентов.

Правоохранительные органы начали предварительное расследование незаконного пересечения границы. Сотрудники финляндской погранслужбы связались с коллегами из Выборгского района Ленинградской области по факту инцидента.

В середине ноября в Россию из Финляндии выслали бывшего бойца ЧВК «Вагнер», который незаконно пересек границу летом 2025 года, сообщало Yle. В июне его задержали в городе Китеэ, молодой человек попросил предоставить ему политическое убежище.