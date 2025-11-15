Yle сообщил, что Финляндия выслала в Россию бывшего бойца ЧВК «Вагнер»
Пограничная охрана Финляндии выслала в Россию бывшего бойца ЧВК «Вагнер», который незаконно пересек границу. Об этом сообщает издание Yle.
Россиянина задержали в июне 2025 года в городе Китеэ после того, как он незаконно перешел российско-финскую границу в лесной местности. Молодой человек представился Евгением. После задержания он попросил предоставить ему политическое убежище.
В июле Yle опубликовал видео из соцсетей, где задержанный выступает как командир роты 433-го мотострелкового полка и рассказывает о боях за Селидово. Кроме того, издание обнаружило еще одну видеозапись от 30 июня, на которой мужчина критикует российскую армию.
Финские пограничники подтвердили, что россиянин имел опыт участия в военных действиях. В ведомстве отметили, что о нем стало известно после задержания. Пограничная охрана не стала приводить подробности.
В июле 2023 года в Финляндии задержали бывшего командира штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена (Яна Петровского) при попытке вылететь из Хельсинки в Ниццу. Позднее Окружной суд Хельсинки приговорил Петровского к пожизненному заключению за военные преступления. Он свою вину полностью отрицает.
