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Военная операция на Украине ,  
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Yle сообщил о задержании бывшего бойца ЧВК «Вагнер» в Финляндии

Yle: экс-бойца ЧВК «Вагнер» задержали в Финляндии при попытке пересечь границу
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Финляндии пограничная служба задержала бывшего бойца ЧВК «Вагнер», участвовавшего в военных действиях на Украине, сообщает финское издание Yle.

По данным агентства, мужчина назвал себя Евгением. Его поймали 17 июня при попытке пересечь границу с Финляндией у города Китеэ (Северная Карелия), после задержания он подал ходатайство о предоставлении ему политического убежища. Его переместили в центр временного содержания.

Издание опубликовало видео из соцсетей, где задержанный выступает как командир роты 433-го мотострелкового полка и рассказывает о боях за Селидово.

Также издание опубликовало другую видеозапись, датируемую 30 июнем, на которой мужчина критикует российскую армию.

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В июле 2023 года в Финляндии задержали бывшего командира штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена (Яна Петровского) при попытке вылететь из Финляндии в Ниццу. Поводом стал соответствующий запрос украинской стороны.

Позднее Петровского обвинили в совершении военных преступлений и приговорили к пожизненному заключению. Он свою вину полностью отрицает.

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Финляндия граница задержание политическое убежище ЧВК Вагнер
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