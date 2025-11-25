 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Yle сообщила, что Финляндия почти возвела забор в метре от России

Фото: Vesa Moilanen / IMAGO / Global Look Press
Фото: Vesa Moilanen / IMAGO / Global Look Press

Власти Финляндии почти возвели заграждения в непосредственной близости от границы с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя пограничной службы страны.

«Строительство восточного пограничного заграждения в Лапландии практически завершено. Приемка пройдет в Салле 9 декабря, после чего, возможно, будут выполнены небольшие ремонтные работы», — пишет издание. Полностью завершить возведение заграждений планируется к лету 2026 года.

Согласно информации издания, сооружения строятся на расстоянии около 1 м от линии границы с Россией. Через каждые 20 м на заграждениях установлены камеры видеонаблюдения, что позволяет обеспечивать постоянный мониторинг восточной границы. Строительные работы близки к завершению.

По данным пограничной службы Финляндии, забор высотой 4,5 м включает около 1 м колючей проволоки в верхней части. Конструкция продолжается под землей.

Общая протяженность российско-финляндской границы превышает 1,3 тыс. км. Однако, как отмечает Yle, власти Финляндии не смогут построить заграждения на всем ее протяжении из-за ограниченного финансирования. Стоимость 1 км ограждения составляет около €1,8 млн. Ожидается, что общая длина сооружений превысит 200 км, а бюджет проекта достигнет примерно €362 млн.

Финляндия начала поэтапно закрывать пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года. Изначально ограничения касались только ряда КПП, но впоследствии были распространены на все сухопутные пункты пропуска.

В апреле 2024 года департамент внутренней безопасности МВД Финляндии объявил, что восточная граница страны «останется закрытой до дальнейшего уведомления». В качестве причины закрытия границы ведомство указало «инструментальную миграцию», которую, по его утверждению, Россия использует против Финляндии.

«Основываясь на информации, предоставленной государственными органами, риск, что инструментальная миграция возобновится и расширится, как это наблюдалось ранее, остается вероятным», — объяснили в МВД.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Финляндия Россия границы
Материалы по теме
Финляндия задумалась восстановить «болотные ловушки» на границе с Россией
Политика
Финляндия попросит у ЕК €16 млн на дроны для контроля границы с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 14:49 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 14:49
Лавров отверг подозрения о планах России напасть на Францию Политика, 15:11
Лавров рассказал о последствиях, если из плана уберут дух Анкориджа Политика, 15:07
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Экс-начальника управления Генпрокуратуры назначили судьей Верховного суда Политика, 15:02
Минфин поддержал допуск «квалов» к торгам криптовалютой после теста Инвестиции, 15:01
Последствия атаки дронов на Новороссийск. Видео Политика, 14:59
Кризис смыслов: как не потерять себя и двигать бизнес вперед Образование, 14:55
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Отпуск каждый день: чем привлекает недвижимость с курортной атмосферой Стиль, 14:51
КС обязал власти изменить закон о валютном регулировании после иска ВТБ Экономика, 14:44
Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову Политика, 14:43
Тюменских подростков будут судить за подготовку к теракту Политика, 14:42
Маск назвал Reuters худшим после новости о роспуске созданного им DOGE Политика, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39