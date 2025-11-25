Yle сообщила, что Финляндия почти возвела забор в метре от России
Власти Финляндии почти возвели заграждения в непосредственной близости от границы с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя пограничной службы страны.
«Строительство восточного пограничного заграждения в Лапландии практически завершено. Приемка пройдет в Салле 9 декабря, после чего, возможно, будут выполнены небольшие ремонтные работы», — пишет издание. Полностью завершить возведение заграждений планируется к лету 2026 года.
Согласно информации издания, сооружения строятся на расстоянии около 1 м от линии границы с Россией. Через каждые 20 м на заграждениях установлены камеры видеонаблюдения, что позволяет обеспечивать постоянный мониторинг восточной границы. Строительные работы близки к завершению.
По данным пограничной службы Финляндии, забор высотой 4,5 м включает около 1 м колючей проволоки в верхней части. Конструкция продолжается под землей.
Общая протяженность российско-финляндской границы превышает 1,3 тыс. км. Однако, как отмечает Yle, власти Финляндии не смогут построить заграждения на всем ее протяжении из-за ограниченного финансирования. Стоимость 1 км ограждения составляет около €1,8 млн. Ожидается, что общая длина сооружений превысит 200 км, а бюджет проекта достигнет примерно €362 млн.
Финляндия начала поэтапно закрывать пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года. Изначально ограничения касались только ряда КПП, но впоследствии были распространены на все сухопутные пункты пропуска.
В апреле 2024 года департамент внутренней безопасности МВД Финляндии объявил, что восточная граница страны «останется закрытой до дальнейшего уведомления». В качестве причины закрытия границы ведомство указало «инструментальную миграцию», которую, по его утверждению, Россия использует против Финляндии.
«Основываясь на информации, предоставленной государственными органами, риск, что инструментальная миграция возобновится и расширится, как это наблюдалось ранее, остается вероятным», — объяснили в МВД.
