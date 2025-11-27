Захарова отвергла обвинения Молдавии из-за прилета неизвестных БПЛА

Мария Захарова (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Москва решительно отвергает обвинения молдавской стороны о причастности России к пролету беспилотников на территорию страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Мы решительно отвергаем обвинения молдавской стороны», — сказала Захарова.

Представитель МИДа подчеркнула, что Россия уважает суверенитет Молдавии и не намерена создавать угрозы ее безопасности. Захарова также призвала молдавские власти прекратить «заниматься провокациями» и «дурить свой народ», а также очернять Россию.

По ее словам, руководство страны уже вторую неделю «делится своими фобиями» про атаки якобы российских БПЛА.

Во вторник, 25 ноября, Минобороны Молдавии сообщило, что границу республики в разное время и на разных участках пересекли шесть беспилотников. По данным ведомства, один из дронов обнаружили в населенном пункте Нижние Кугурешты на севере страны. В связи с инцидентом МИД Молдавии вызвал российского посла Олега Озерова для дачи объяснений.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.