Мирный план по Украине⁠,
0

Путин назвал слив «прослушки» разговоров уголовным преступлением в России

Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Публикация подслушанных телефонных разговоров в России является уголовным преступлением, заявил на пресс-конференции в Бишкеке по итогам визита в Киргизию президент Владимир Путин.

Журналисты попросили его прокомментировать публикацию утечки телефонных разговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым и спецпосланником Кириллом Дмитриевым.

«Что касается этих сливов. Это могут быть фейки какие-то, может быть, действительно подслушанные разговоры. Вообще-то это уголовное наказание у нас. Подслушивать нельзя. Поставили подглядывать, а они подслушивают. Пусть займутся своим собственным делом», — ответил Путин.

«Я не знаю сути этих прослушек и сливов», — добавил российский лидер.

Трамп отреагировал на публикацию Bloomberg разговора Уиткоффа с Ушаковым
Политика
Стив Уиткофф

Ранее агентство Bloomberg без указания источника информации опубликовало две стенограммы разговоров — спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова от 14 октября и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова от 29 октября.

Дмитриев назвал публикацию фейком. В свою очередь, Ушаков заявил, что некоторые утечки в СМИ о телефонных переговорах носят фейковый характер, а другие он бы «вообще отказался комментировать», так как его разговоры с Уиткоффом имеют закрытый характер.

Президент США Дональд Трамп беседуя с журналистами, не опроверг изложенное в стенограмме и сказал, что это «обычное дело».

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
слив Стив Уиткофф Юрий Ушаков Кирилл Дмитриев переговоры Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
