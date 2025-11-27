Аэропорт Махачкалы закрыли для полетов

Фото: HJBC / Shutterstock

Ограничения на посадку и вылет гражданских самолетов введены в аэропорту Махачкалы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Махачкала стала 11-м российским аэропортом, в котором с начала суток вводили ограничения. В некоторых из них ограничения продолжают действовать на момент подготовки этого материала.

Росавиация с нуля часов 27 ноября закрывала аэропорты:

Саратова

Пензы

Самары

Калуги

Сочи

Тамбова

Краснодара

Владикавказа

Грозного

Магаса

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В конце октября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об атаке дронами ВСУ на одно из предприятий Дагестана. Пострадавших и погибших не было.

Из-за возросшей угрозы атаки украинских беспилотников несколько школ республики временно переводили на дистанционный формат обучения.