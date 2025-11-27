Аэропорт Махачкалы закрыли для полетов
Ограничения на посадку и вылет гражданских самолетов введены в аэропорту Махачкалы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
Махачкала стала 11-м российским аэропортом, в котором с начала суток вводили ограничения. В некоторых из них ограничения продолжают действовать на момент подготовки этого материала.
Росавиация с нуля часов 27 ноября закрывала аэропорты:
- Саратова
- Пензы
- Самары
- Калуги
- Сочи
- Тамбова
- Краснодара
- Владикавказа
- Грозного
- Магаса
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В конце октября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об атаке дронами ВСУ на одно из предприятий Дагестана. Пострадавших и погибших не было.
Из-за возросшей угрозы атаки украинских беспилотников несколько школ республики временно переводили на дистанционный формат обучения.
