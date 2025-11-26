Российские ПВО сбили 154 украинских беспилотника за сутки
Силы противовоздушной обороны ВС России за последние сутки сбили 154 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает Минобороны.
До 12:00 мск силы ПВО перехватили или уничтожили 37 беспилотников. Из них 14 — над территорией Белгородской области, десять — над Воронежской областью, пять — над акваторией Черного моря и один — над территорией Республики Крым.
Ночью 26 ноября два человека пострадали после атаки БПЛА на Чебоксары в Чувашии. В связи с ней в аэропорту города до 5:54 мск действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
