Военная операция на Украине⁠,
0

Российские ПВО сбили 154 украинских беспилотника за сутки

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Силы противовоздушной обороны ВС России за последние сутки сбили 154 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает Минобороны.

До 12:00 мск силы ПВО перехватили или уничтожили 37 беспилотников. Из них 14 — над территорией Белгородской области, десять — над Воронежской областью, пять — над акваторией Черного моря и один — над территорией Республики Крым.

Глава Чувашии сообщил об эвакуации после атаки дронов
Политика
Олег Николаев

Ночью 26 ноября два человека пострадали после атаки БПЛА на Чебоксары в Чувашии. В связи с ней в аэропорту города до 5:54 мск действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Авторы
Теги
Александр Корчуганов
Минобороны беспилотники ПВО
