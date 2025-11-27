 Перейти к основному контенту
0

Приватбанк начал изъятие активов у Коломойского и Боголюбова

Фото: Mykola Tys / Shutterstock
Фото: Mykola Tys / Shutterstock

Крупнейший на Украине Приватбанк запустил процесс изъятия активов на сумму более $3 млрд у своих бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщила пресс-служба банка.

10 ноября Высокий суд Англии обязал бывших владельцев до 24 ноября возместить банку убытки и начисленные проценты. Пресс-служба Приватбанка сообщила, что средства так и не поступили, в связи с чем банк готовится начать процедуры принудительного исполнения решения, в том числе на Украине, где у владельцев есть активы.

«Банк готовится начать процедуры признания и выполнения этого решения в ряде юрисдикций вне Великобритании, в том числе и на Украине, где ответчики владеют активами», — говорится в пресс-релизе.

Коломойский сравнил группу соратника Зеленского с итальянской мафией
Политика
Игорь Коломойский

Коломойского и Боголюбова признали ответственными за убытки, возникшие в результате мошеннических схем, которые привели к краху банка в 2016 году. Регуляторы обнаружили в нем финансовую дыру в размере $5,5 млрд из-за фиктивных кредитов. По данным Приватбанка, в 2013–2014 годах кредиты направляли подставным компаниям, подконтрольным бизнесменам, как оплату за фиктивные сделки с сырьевыми товарами. Коломойский и Боголюбов отрицали причастность к решениям банка о предоставлении кредитов.

Рекапитализация банка обошлась государству в 6% ВВП, в 2016 году он был национализирован правительством Украины.

В 2017 году Высокий суд Лондона разрешил арест активов Коломойского и его партнера по всему миру. Коломойский был арестован в 2023 году в Киеве, а Боголюбов, по данным «Украинской правды», в апреле 2025-го проживал в Вене.

Активы Коломойского в России стоимостью свыше 6 млрд руб. также были обращены в доход государства в 2024 году. Генеральная прокуратура в своем иске указала, что Коломойский и его окружение причастны к экстремистской деятельности, а также к финансированию украинской армии.

Коломойский был одним из сторонников президента Украины Владимира Зеленского. Телеканал «1+1», контролируемый бизнесменом, показывал сериал «Слуга народа», в котором главную роль сыграл Зеленский, и способствовал победе последнего на выборах. После победы в 2019 году украинский лидер назначил юриста Коломойского Андрея Богдана главой своей администрации.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов ПриватБанк Украина активы
