Росимущество выставило на торги активы Коломойского на ₽4 млрд

Объявлен аукцион о продаже 100% в ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг». Эти активы в Адыгее ранее принадлежали украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, но были обращены в доход государства в 2024 году

Фото: ygenergy.ru

Росимущество выставило на торги активы, принадлежавшие ранее украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Речь идет о расположенных в республике Адыгея ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг», которые суд обратил в доход России в 2024 году.

Как следует из информации на торговой площадке, аукцион объявлен на 100-процентные доли в уставных капиталах обоих обществ. Начальная цена активов, выставленных единым лотом, составляет 3,97 млрд руб., а шаг аукциона — 198 млн руб. Сбор заявок закончится 25 ноября.

Генеральная прокуратура в своем иске указывала, что Коломойский и его окружение причастны к экстремистской деятельности, а также к финансированию украинской армии. Кошехабльский районный суд, рассмотрев иск, 5 марта 2024 года запретил деятельность Коломойского, экс-владельца Смоленского банка Павла Шитова и компании JKX Oil & Gas Limited. Также в федеральную собственность было взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг — Юг» стоимостью свыше 5,1 млрд. руб. Сообщалось, что ежегодная выручка компаний тогда составляла 1,7 млрд. руб., а валовая прибыль — 250 млн. руб. Кроме того, были изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м.) и 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения (5 573 га) во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью свыше 6 млрд. руб.

Согласно данным сайта «Южгазэнерджи», компания обладает правом пользования недрами Кошехабльского газоконденсатного месторождения с целью разведки и добычи углеводородного сырья, поиска и оценки пласта-коллектора для закачки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков. Компания называет себя крупнейшей в топливно-энергетическом комплексе республики Адыгея. Согласно отчету о финансовых результатах «Южгазэнерджи», в 2024 году ее чистая прибыль выросла в 2,3 раза по сравнению с 2023 годом, до 443 млн руб., а выручка — сократилась на 5%, до 1,45 млрд руб. В первом квартале 2025 года чистая прибыль общества увеличилась в 6 раз год к году, до 45,1 млн руб. Персонал компании насчитывал 192 человека.

«Южгазэнерджи» было зарегистрировано 16 января 2006 года. JKX приобрела ООО в 2007 году, но в октябре 2021 года сообщила о планах продать компанию и сосредоточиться на развитии проектов в Украине. Согласно данным Rusprofile, JKX называлась в списке учредителей «Южгазэнерджи» до 31 января 2022, а до 1 апреля 2024 года в нем были британская Page Gas ltd и нидерландская Adygea Gas B.V.

Читая прибыль ООО «Кейтеринг-Юг» по итогам 2024 года выросла на 2% в годовом выражении, до 4,1 млн руб., а выручка — на 10%, до 36,8 млн руб. В первом квартале чистая прибыль уменьшилась на 13%, до 839 тыс. руб., а выручка — на 1,5%, до 8,95 млн руб. В первом квартале численность персонала составляла 16 человек. Согласно данным, указанным в ЕГРЮЛ, основная деятельность компании — «деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания».

В целом активы выглядят вполне привлекательно, а данные о выручке и прибыли, которые указывал суд, говорят о довольно высокой рентабельности, прокомментировал РБК управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «И если бы актив не был обременен историей изъятия, он бы достаточно быстро ушел с торгов с незначительным дисконтом к стартовой цене, скорей всего, после вторых или третьих торгов. Но продать его будет чуть сложнее. На мой взгляд, дисконт будет не менее 25% к начальной цене, а реализация займет 3-6 месяцев», — считает он.

Жарский объясняет, что хотя обоснованность изъятия актива в юрисдикции российского суда не вызывает сомнения, а вероятность отмены решения, по которому актив перешел Росимуществу, стремится к нулю, близкие к Коломойскому структуры могут попытаться признать итоговую сделку недействительной за рубежом. Учитывая высокую вероятность, что иностранный суд примет решение в пользу украинского бизнесмена, близкие к нему структуры могут начать создавать проблемы для нового собственника, например, добиваясь взыскания с него стоимости компаний через арест счетов и активов, находящихся за пределами России.

«Поэтому есть достаточно высокая вероятность, что на реализуемые на торгах активы спроса со стороны крупнейших компаний топливо-энергетического сектора не будет. Если они и будут принимать участие в торгах, то опосредованно, через де-юре несвязанных лиц. То есть, вероятнее всего, приобретателем станет структура, работающая исключительно в России и не входящая де-юре ни в один из крупнейших холдингов», — заключает он.