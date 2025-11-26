Место стрельбы у Белого дома в Вашингтоне. Фото

Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Anna Moneymaker /Getty Images Фото: Win McNamee /Getty Images

В центре Вашингтона в квартале от Белого дома ранили двух служащих Нацгвардии США. Они находятся в критическом состоянии. Стрелок также получил серьезное ранение. Президент США Дональд Трамп находится во Флориде и пообещал, что стрелок «заплатит очень высокую цену».