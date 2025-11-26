 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп пригрозил «высокой ценой» застрелившему нацгвардейцев в Вашингтоне

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп пригрозил серьезными последствиями подозреваемому в стрельбе близ Белого дома, при которой были застрелены два служащих Национальной гвардии.

«Животное, которое нанесло огнестрельные ранения двум нацгвардейцам <...> также тяжело ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену», — говорится в сообщении американского президента в Truth Social.

Трамп также отметил, что госслужащие госпитализированы в две разные больницы. Позднее губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Моррисси сообщил, что они умерли от полученных ранений. 

Стрельба у Белого дома

Стрельба произошла вечером 26 ноября на пересечении 17-й и 1-й улиц, в одном квартале от Белого дома, сообщило управление полиции Вашингтона. Был задержан один подозреваемый. Мотивы стрельбы пока неясны.

Трамп во время инцидента находился во Флориде. В Белом доме сообщили, что проинформировали главу американского государства о произошедшем.

Войска Нацгвардии развернуты в Вашингтоне с середины августа по поручению Трампа для борьбы с преступностью.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп стрельба Национальная гвардия Белый дом
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Американская полиция задержала подозреваемого в стрельбе у Белого дома
Политика
Служащих Нацгвардии США ранили при стрельбе неподалеку от Белого дома
Общество
При стрельбе в Ньюарке погибли девушка и ребенок
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 01:01 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 01:01
Ватикан официально запретил полигамные и полиаморные связи Политика, 01:12
«Ливерпуль» дома разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги Чемпионов Спорт, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Вашингтона закрывали на фоне стрельбы у Белого дома Политика, 00:51
Politico узнало об условии США для гарантий безопасности Украине Политика, 00:47
На Урале завели дело о незаконном удержании детей в частном рехабе Общество, 00:33
В Вашингтон направят 500 нацгвардейцев США после стрельбы у Белого дома Политика, 00:32
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Военные сбили 19 дронов над Россией за три часа Политика, 00:25
Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты Политика, 00:16
В Польше назвали Эльблонг, Быдгощ и Гдыню потенциальными целями нападения Политика, 00:16
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Женщина получила ранения при атаке БПЛА на Ростовскую область Политика, 00:09
Грабитель Лувра рассказал об организаторах «со славянским акцентом» Общество, 00:02
Россияне стали чаще покупать страховки для защиты от потери квартирПодписка на РБК, 00:00