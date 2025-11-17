Финляндия начала артиллерийские учения недалеко от границы с Россией

Фото: Pirjo Tuominen / EPA / ТАСС

В Финляндии стартовали военные учения Northern Strike 225 на полигоне Роваяярви в Восточной Лапландии, сообщает Yle. Полигон располагается примерно в 100 км от границы с Россией.

По словам руководителя учений подполковника Киммо Руотсалайнена, эти маневры стали наиболее масштабными артиллерийскими и минометными стрельбами, организованными в Северной Финляндии.

К маневрам привлечены военнослужащие из бригад «Кайнуу», «Пори», Егерской бригады и подразделения Пограничной службы. Кроме того, в учениях участвует польское подразделение тяжелых реактивных систем залпового огня численностью около 40 человек. Также в учениях принимают участие призывники финской армии.

Общая численность задействованных сил составляет примерно 2,2 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники, пишет Yle. Завершаются учения 25 ноября.

Ранее пресс-служба Вооруженных сил Финляндии сообщила, что в общей сложности в серии военных учений с ноября по декабрь примут участие около 15 тыс. военнослужащих.

В сентябре в финском городе Миккели, находящемся в 140 км от границы с Россией, начал работу штаб регионального командования сухопутных войск НАТО.

В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. В МИД России заявили, что Хельсинки после вступления в НАТО усилил свою военную активность, а финские военные учения рядом с российской границей рассматриваются именно в контексте конфронтации западных стран с Москвой.