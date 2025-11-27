 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 44

До 44 человек возросло число погибших при пожаре в жилых домах в Гонконге, еще 45 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает China Morning Post (SCMP).

279 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. До этого мэр Гонконга Джон Ли сообщал о 36 погибших и 29 госпитализированных, из которых семеро были в критическом состоянии. 

Днем 26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе, где проживают в общей сложности 4 тыс. человек. Часть людей была заблокирована внутри многоэтажек.

В комплексе проводились масштабные ремонтные работы, когда начался пожар, огонь распространился на дома со строительных лесов, но окончательная причина пожара пока не установлена. Тушение огня продолжается.

Число погибших при пожаре в высотках в Гонконге выросло до 36
Общество
Фото:Tyrone Siu / Reuters

SCMP пишет, что в связи с пожаром трех человек задержали за неумышленное убийство. В полиции сообщили об аресте двух директоров и консультанта строительной компании за «грубую халатность», передает «Би-би-си».

По данным полиции, на объекте были найдены пенополистирольные плиты, блокирующие окна, которые, наряду с некачественными строительными материалами, могли способствовать столь быстрому распространению огня.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Гонконг пожар погибшие
Материалы по теме
Как перестать все время тушить пожары: стратегия управления предприятием
Образование
Пожар произошел на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА
Политика
Появилось видео пожара в здании Центрального телеграфа в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 04:01 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 04:01
Четвертый за ночь российский аэропорт приостановил полеты Политика, 04:12
В США раскрыли личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома Политика, 03:48
Каллас выступила за сокращение численности российской армии Политика, 03:37
Глава МИД Венгрии объяснил позицию по принятию в ЕС Украины и Сербии Политика, 02:56
Губернатор Пензенской области рассказал о последствиях атаки дронов Политика, 02:50
Число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 44 Общество, 02:42
Власти сообщили, что устроивший стрельбу у Белого дома был один Политика, 02:16
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В аэропортах Пензы и Саратова ограничили полеты Политика, 01:32
«Бавария» в матче с «Арсеналом» в ЛЧ впервые проиграла в сезоне Спорт, 01:14
Ватикан официально запретил полигамные и полиаморные связи Политика, 01:12
«Ливерпуль» дома разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги Чемпионов Спорт, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Вашингтона закрывали на фоне стрельбы у Белого дома Политика, 00:51
Politico узнало об условии США для гарантий безопасности Украине Политика, 00:47