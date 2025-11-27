Число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 44

До 44 человек возросло число погибших при пожаре в жилых домах в Гонконге, еще 45 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает China Morning Post (SCMP).

279 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. До этого мэр Гонконга Джон Ли сообщал о 36 погибших и 29 госпитализированных, из которых семеро были в критическом состоянии.

Днем 26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе, где проживают в общей сложности 4 тыс. человек. Часть людей была заблокирована внутри многоэтажек.

В комплексе проводились масштабные ремонтные работы, когда начался пожар, огонь распространился на дома со строительных лесов, но окончательная причина пожара пока не установлена. Тушение огня продолжается.

SCMP пишет, что в связи с пожаром трех человек задержали за неумышленное убийство. В полиции сообщили об аресте двух директоров и консультанта строительной компании за «грубую халатность», передает «Би-би-си».

По данным полиции, на объекте были найдены пенополистирольные плиты, блокирующие окна, которые, наряду с некачественными строительными материалами, могли способствовать столь быстрому распространению огня.