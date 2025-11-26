Число погибших при пожаре в высотках в Гонконге выросло до 36
Число жертв пожара в высотных корпусах в ЖК в Гонконге достигло 36 человек, а 279 пропали без вести, сообщил мэр города Джон Ли, его слова передает South China Morning Post (SCMP). Ранее сообщалось о 13 погибших.
Мэр уточнил, что 29 пострадавших госпитализировали, семеро из них находятся в критическом состоянии.
Глава КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с трагедией.
Пожар в высотках в Гонконге начался 26 ноября. В ЖК проживало около 4 тыс. человек. Сначала полиция сообщила, что часть людей заблокированы внутри многоэтажек.
По данным SCMP, пожару присвоили высшую, пятую категорию опасности по гонконгской шкале. Огонь быстро распространился по строительным лесам из бамбука. Издание пишет, что жильцы полгода жаловались на рабочих, которые курили во время смен. На фоне угрозы дальнейшего распространения огня эвакуированы два соседних квартала.
