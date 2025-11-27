 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Аэропорт Вашингтона закрывали на фоне стрельбы у Белого дома

Национальному аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне временно запрещали принимать рейсы на фоне стрельбы близ Белого дома, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), передает Reuters.

В заявлении FAA говорится, что аэропорт «приостановил прибытие рейсов в международный аэропорт имени Рейгана в Вашингтоне из-за местонахождения самолетов, участвовавших в реагировании на сегодняшний инцидент со стрельбой».

На данный момент аэропорт работает штатно, сообщила также пресс-служба воздушного хаба в Х. В аэропорту призвали пассажиров уточнять расписание рейсов, так как «в связи с инцидентом, связанным с правоохранительными органами», который произошел в центре Вашингтона, «возможны задержки».

Губернатор объявил о смерти раненных у Белого дома нацгвардейцев США
Общество

Стрельба за один квартал от Белого дома произошла вечером 26 ноября. В результате двух служащих Национальной гвардии США увезли в больницы в тяжелом состоянии, сообщил президент США Дональд Трамп. В полиции заверили, что задержали подозреваемого, Трамп же отметил, что задержанный тоже тяжело ранен, но все равно «заплатит высокую цену».

Сам Трамп во время стрельбы находился во Флориде.

Позже губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Моррисси сообщил о смерти двух нацгвардейцев, но спустя около 20 минут заявил, что получает «противоречивые сообщения» о состоянии бойцов, и пообещал предоставить подробности, когда получит более полную информацию.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Белый дом стрельба Вашингтон аэропорты приостановка полетов
Материалы по теме
Губернатор объявил о смерти раненных у Белого дома нацгвардейцев США
Общество
Место стрельбы у Белого дома в Вашингтоне. Фото
Общество
Американская полиция задержала подозреваемого в стрельбе у Белого дома
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 00:51 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 00:51
Ватикан официально запретил полигамные и полиаморные связи Политика, 01:12
«Ливерпуль» дома разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги Чемпионов Спорт, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Вашингтона закрывали на фоне стрельбы у Белого дома Политика, 00:51
Politico узнало об условии США для гарантий безопасности Украине Политика, 00:47
На Урале завели дело о незаконном удержании детей в частном рехабе Общество, 00:33
В Вашингтон направят 500 нацгвардейцев США после стрельбы у Белого дома Политика, 00:32
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Военные сбили 19 дронов над Россией за три часа Политика, 00:25
Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты Политика, 00:16
В Польше назвали Эльблонг, Быдгощ и Гдыню потенциальными целями нападения Политика, 00:16
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Женщина получила ранения при атаке БПЛА на Ростовскую область Политика, 00:09
Грабитель Лувра рассказал об организаторах «со славянским акцентом» Общество, 00:02
Россияне стали чаще покупать страховки для защиты от потери квартирПодписка на РБК, 00:00