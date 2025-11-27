Аэропорт Вашингтона закрывали на фоне стрельбы у Белого дома

Национальному аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне временно запрещали принимать рейсы на фоне стрельбы близ Белого дома, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), передает Reuters.

В заявлении FAA говорится, что аэропорт «приостановил прибытие рейсов в международный аэропорт имени Рейгана в Вашингтоне из-за местонахождения самолетов, участвовавших в реагировании на сегодняшний инцидент со стрельбой».

На данный момент аэропорт работает штатно, сообщила также пресс-служба воздушного хаба в Х. В аэропорту призвали пассажиров уточнять расписание рейсов, так как «в связи с инцидентом, связанным с правоохранительными органами», который произошел в центре Вашингтона, «возможны задержки».

Стрельба за один квартал от Белого дома произошла вечером 26 ноября. В результате двух служащих Национальной гвардии США увезли в больницы в тяжелом состоянии, сообщил президент США Дональд Трамп. В полиции заверили, что задержали подозреваемого, Трамп же отметил, что задержанный тоже тяжело ранен, но все равно «заплатит высокую цену».

Сам Трамп во время стрельбы находился во Флориде.

Позже губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Моррисси сообщил о смерти двух нацгвардейцев, но спустя около 20 минут заявил, что получает «противоречивые сообщения» о состоянии бойцов, и пообещал предоставить подробности, когда получит более полную информацию.