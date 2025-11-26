Губернатор объявил о смерти раненных у Белого дома нацгвардейцев США
Оба служащих Национальной гвардии Западной Вирджинии, получивших огнестрельные ранения при стрельбе в Вашингтоне вблизи Белого дома, скончались. Об этом объявил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Моррисси в Х.
«Эти отважные жители Западной Вирджинии отдали свои жизни, защищая свою страну. Мы поддерживаем связь с федеральными властями, пока продолжается расследование. Весь наш штат скорбит вместе с их семьями, близкими и всем сообществом гвардии. Западная Вирджиния никогда не забудет их службу и их жертву, и мы потребуем полной ответственности за этот ужасный акт», — написал он.
Спустя чуть более 20 минут Моррисси заявил, что получает «противоречивые сообщения» о состоянии бойцов, и пообещал предоставить подробности, когда получит более полную информацию.
Стрельба произошла на пересечении 17-й и 1-й улиц, в одном квартале от Белого дома. Как сообщил ABC представитель полиции Вашингтона, выстрелы прозвучали около 14:20 по Восточному времени (22:20 мск) возле станции метро Farragut West. Один подозреваемый задержан.
Белый дом после этого закрыли на локдаун. Президент США Дональд Трамп накануне стрельбы уехал в свою флоридскую резиденцию Мар-о-Лаго, где встретит День благодарения, празднуемый 27 ноября.
Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что задержанный по подозрению в стрельбе также тяжело ранен, но несмотря на это «заплатит очень высокую цену». Шеф Пентагона Пит Хегсет объявил, что раненые находятся в критическом состоянии, а Вашингтон дополнительно направят 500 нацгвардейцев.
