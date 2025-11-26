Американская полиция задержала подозреваемого в стрельбе у Белого дома
Полицейские в США задержали подозреваемого в стрельбе близ Белого дома 26 ноября, сообщает пресс-служба управления полиции Вашингтона в Х.
«Один подозреваемый задержан», — говорится в сообщении.
Место происшествия оцеплено.
Ранее в полиции сообщили, что стрельба произошла на пересечении 17-й и 1-й улиц в Вашингтоне. В результате были ранены два сотрудника Национальной гвардии, сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноем.
Президент США Дональд Трамп во время стрельбы находился во Флориде, отметило ABC. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Трампа проинформировали о произошедшем.
Войска Нацгвардии развернуты в Вашингтоне с середины августа по поручению американского президента в рамках борьбы с преступностью.
