Общество⁠,
0

На Урале завели дело о незаконном удержании детей в частном рехабе

Фото: СУ СК России по Свердловской области
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения несовершеннолетних в частном коттедже в поселке Исеть близ Екатеринбурга, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). Наказание по статье предусматривает лишение свободы вплоть до пяти лет.

Как рассказал РБК начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в коттедже располагался центр, где находились 22 человека в возрасте от 10 до 18 лет. Он отметил, что детей доставили туда «законные представители из ХМАО, Томска, Кировской и Свердловской областей». Следов побоев у найденных в коттедже не обнаружили.

Прокуратура Свердловской области уточнила, что подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в закрытое учреждение направляли родители. По словам несовершеннолетних, в отношении них применялись «негуманные и жестокие методы воспитания», передает ведомство.

СК сообщил о рехабе в Подмосковье, где пытали и избивали подростков
Общество
Фото:ГСУ СК России по Московской области

E1.ru сообщило, что в Исети располагается реабилитационный центр Анны Хоботовой. По словам подростков, в центре за ними следили кураторы. В качестве наказаний несовершеннолетних заставляли делать сотни приседаний, привязывали к кроватям и лишали еды, пишет издание со ссылкой на самих подростков.

Ранее в подмосковном Дедовске обнаружили реабилитационный центр, в котором истязали и пытали несовершеннолетних. 18-летнюю администратора рехаба отправили под домашний арест. Следствие началось после того, как 23 ноября 16-летний постоялец центра попал в реанимацию с множественными травмами головы, туловища и конечностей, а также следами связывания рук и ног.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов, Елена Степанова Елена Степанова
Свердловская область реабилитационный центр коттедж несовершеннолетние Дети
