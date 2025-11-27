На Урале завели дело о незаконном удержании детей в частном рехабе
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения несовершеннолетних в частном коттедже в поселке Исеть близ Екатеринбурга, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.
Дело возбудили по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). Наказание по статье предусматривает лишение свободы вплоть до пяти лет.
Как рассказал РБК начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в коттедже располагался центр, где находились 22 человека в возрасте от 10 до 18 лет. Он отметил, что детей доставили туда «законные представители из ХМАО, Томска, Кировской и Свердловской областей». Следов побоев у найденных в коттедже не обнаружили.
Прокуратура Свердловской области уточнила, что подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в закрытое учреждение направляли родители. По словам несовершеннолетних, в отношении них применялись «негуманные и жестокие методы воспитания», передает ведомство.
E1.ru сообщило, что в Исети располагается реабилитационный центр Анны Хоботовой. По словам подростков, в центре за ними следили кураторы. В качестве наказаний несовершеннолетних заставляли делать сотни приседаний, привязывали к кроватям и лишали еды, пишет издание со ссылкой на самих подростков.
Ранее в подмосковном Дедовске обнаружили реабилитационный центр, в котором истязали и пытали несовершеннолетних. 18-летнюю администратора рехаба отправили под домашний арест. Следствие началось после того, как 23 ноября 16-летний постоялец центра попал в реанимацию с множественными травмами головы, туловища и конечностей, а также следами связывания рук и ног.
