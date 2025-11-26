Суд арестовал девушку по делу об истязании несовершеннолетних в рехабе

Фото: ГСУ СК России по Московской области

С учетом позиции Истринской областной прокуратуры суд отправил под домашний арест 18-летнюю жительницу Одинцово, участвовавшую в избиении и истязании подростков в реабилитационном центре в подмосковном Дедовске, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2026 года», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, с августа по ноябрь 2025 года организованная преступная группа создала в Дедовске реабилитационный центр для подростков в трудной жизненной ситуации с целью получения прибыли. Сотрудники центра систематически применяли насилие к несовершеннолетним под видом коррекции девиантного поведения.

Девушку, являющуюся администратором центра, обвинили по пп. «г», «е» ч. 2 ст. 117 Уголовного кодекса (истязание) и по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

Накануне Следственный комитет выявил факты избиения и пыток в подмосковном рехабе. По данным СК, в нем находились 24 подростка с различными зависимостями.

Следствие началось после того, как 23 ноября 16-летний постоялец центра попал в реанимацию с множественными травмами головы, туловища и конечностей, а также следами связывания рук и ног.