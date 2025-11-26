 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Таганроге объявили воздушную опасность

Мэр Камбулова: в Таганроге объявлена воздушная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В Таганроге Ростовской области объявлена воздушная опасность, сообщила мэр города Светлана Камбулова в телеграм-канале.

«Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», — написала она в 20:57 мск.

Ранее Камбулова рассказала, что 27 ноября объявлено днем траура в связи с гибелью людей при атаке дрона. Камбулова отметила, что власти окажут семьям погибших необходимую помощь, в том числе психологическую.

В Таганроге объявили траур после гибели трех человек при атаке БПЛА
Общество
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Таганроге

В нескольких районах региона в ночь на 25 ноября силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. Три человека погибли, девять получили ранения. По словам Камбуловой, власти Таганрога приняли 112 заявлений о компенсации за поврежденное имущество. После атаки дронов в городе ввели локальный режим ЧС.

По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, повреждения получили лакокрасочный цех, склад, несколько социальных объектов, многоквартирные и частные дома и стоящие рядом с ними автомобили.

СК завел дело о теракте (ст. 205 УК) после атаки на Ростовскую область и Кубань. Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Егор Алимов
Таганрог Ростовская область Светлана Камбулова Воздушная тревога дроны
Материалы по теме
В Таганроге объявили траур после гибели трех человек при атаке БПЛА
Общество
В Таганроге снесут два дома после ночной атаки ВСУ
Политика
В Таганроге ввели режим ЧС после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 21:50 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 21:50
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:05
Чемпион КХЛ проиграл в Москве «Динамо» Спорт, 22:02
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 21:56
Писториус предостерег от «ложного мира» на Украине Политика, 21:49
Руссо отсудил у своего похитителя ₽600 тыс. за нанесение морального вреда Общество, 21:47
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Стоимость проезда в московском транспорте изменится со 2 января Общество, 21:45
От идеи до практики: как запустить GenAI-трансформацию в IT-компании Тренды, 21:43
Пентагон обвинил Alibaba в сотрудничестве с армией Китая Бизнес, 21:32
Роналду подарил дорогие часы всей сборной за победу в Лиге наций Спорт, 21:30
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Почему HR-автоматизация становится ключом к устойчивости бизнеса Отрасли, 21:23
Минфин раскрыл порядок налогообложения инвестиций в новые юаневые ОФЗ Инвестиции, 21:21