В Таганроге объявили воздушную опасность

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В Таганроге Ростовской области объявлена воздушная опасность, сообщила мэр города Светлана Камбулова в телеграм-канале.

«Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», — написала она в 20:57 мск.

Ранее Камбулова рассказала, что 27 ноября объявлено днем траура в связи с гибелью людей при атаке дрона. Камбулова отметила, что власти окажут семьям погибших необходимую помощь, в том числе психологическую.

В нескольких районах региона в ночь на 25 ноября силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. Три человека погибли, девять получили ранения. По словам Камбуловой, власти Таганрога приняли 112 заявлений о компенсации за поврежденное имущество. После атаки дронов в городе ввели локальный режим ЧС.

По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, повреждения получили лакокрасочный цех, склад, несколько социальных объектов, многоквартирные и частные дома и стоящие рядом с ними автомобили.

СК завел дело о теракте (ст. 205 УК) после атаки на Ростовскую область и Кубань. Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.