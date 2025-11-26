 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Таганроге объявили траур после гибели трех человек при атаке БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Таганроге
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Таганроге (Фото: РИА Новости)

День траура объявлен 27 ноября в Таганроге Ростовской области в связи с гибелью людей при атаке дрона, сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова в телеграм-канале.

«На всей территории города будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и местным теле- и радиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия», — говорится в сообщении.

Камбулова отметила, что власти окажут семьям погибших необходимую помощь, в том числе психологическую.

В нескольких районах региона в ночь на 25 ноября силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. Три человека погибли, девять получили ранения. По словам Камбуловой, власти Таганрога приняли 112 заявлений о компенсации за поврежденное имущество.

По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, повреждения получили лакокрасочный цех, склад, несколько социальных объектов, многоквартирные и частные дома и стоящие рядом с ними автомобили.

СК завел дело о теракте (ст. 205 УК) после атаки на Ростовскую область и Кубань. Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
день траура Таганрог Ростовская область Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
