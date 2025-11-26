 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин и Жапаров подписали совместное заявление и семь документов

Владимир Путин&nbsp;и Садыр Жапаров
Владимир Путин и Садыр Жапаров (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президенты России и Киргизии подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства, а также семь двусторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Среди подписанных документов:

  • протокол о внесении изменений в договор о развитии военно-технического сотрудничества;
  • соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  •  меморандум о взаимопонимании в области кардиологии между министерствами здравоохранения двух стран;
  •  соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Российской Федерации и Киргизской Республике;
  • соглашение об условиях строительства в Киргизии кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина;
  •  меморандум о сотрудничестве в сфере стратегического планирования;
  • соглашение о намерениях между почтовыми операторами двух стран.

Путин прибыл на переговоры с Жапаровым
Политика

Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. Он пробудет в Киргизии три дня. 27 ноября Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Сейчас в ОДКБ председательствует Киргизия, в 2026 году полномочия перейдут к России.

В ходе встречи с Путиным Жапаров заявил, что Киргизия чувствует поддержку  России, особенно в сфере энергетики и в области продовольствия. В свою очередь российский президент пригласил киргизского коллегу на традиционную неформальную встречу лидеров СНГ, которая пройдет в декабре в Петербурге.

Путин и Жапаров подписали совместное заявление и семь документов
Video

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Владимир Путин Садыр Жапаров документы
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин поприветствовал почетный караул на киргизском языке
Политика
Песков прокомментировал «чуть-чуть севший» голос Путина
Политика
Жапаров рассказал Путину, в чем видит поддержку России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 17:10 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 17:10
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Путин попробовал сыграть на комузе перед заседанием ОДКБ в Бишкеке. Видео Политика, 17:28
Путин и Жапаров подписали совместное заявление и семь документов Политика, 17:22
В парламенте Армении заявили, что она «фактически вышла» из ОДКБ Политика, 17:21
Франческо Бонами: «Представляете, если бы "Садовая лопатка" была синей?» Стиль, 17:17
Финляндия присоединилась к коалиции поддержки ВМС Украины Политика, 17:16
«Сбер» назвал скидки на маркетплейсах по их картам «торговым рабством» Бизнес, 17:15
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
ZN узнала, что Зеленскому сообщили о подозрении против Ермака в коррупции Политика, 17:13
Прокурор попросил для Аглаи Тарасовой условный срок Общество, 17:12
Российские дилеры назвали цены на новые кроссоверы Lynk & Co 900 Авто, 17:11
Греф назвал благоприятный для экспортеров и импортеров курс рубля Экономика, 17:05
АТОР назвала разжиганием данные о проблемах россиян на китайской границе Общество, 17:04
Греф предрек большой шок при резком повышении ставок по семейной ипотеке Общество, 16:55