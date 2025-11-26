Путин и Жапаров подписали совместное заявление и семь документов
Президенты России и Киргизии подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства, а также семь двусторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Среди подписанных документов:
- протокол о внесении изменений в договор о развитии военно-технического сотрудничества;
- соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- меморандум о взаимопонимании в области кардиологии между министерствами здравоохранения двух стран;
- соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Российской Федерации и Киргизской Республике;
- соглашение об условиях строительства в Киргизии кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина;
- меморандум о сотрудничестве в сфере стратегического планирования;
- соглашение о намерениях между почтовыми операторами двух стран.
Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. Он пробудет в Киргизии три дня. 27 ноября Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Сейчас в ОДКБ председательствует Киргизия, в 2026 году полномочия перейдут к России.
В ходе встречи с Путиным Жапаров заявил, что Киргизия чувствует поддержку России, особенно в сфере энергетики и в области продовольствия. В свою очередь российский президент пригласил киргизского коллегу на традиционную неформальную встречу лидеров СНГ, которая пройдет в декабре в Петербурге.
