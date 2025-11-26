Кризис в энергетике назвали одной из причин вступления Киева в переговоры
Энергетический кризис на Украине в преддверии зимы оказал существенное влияние на готовность Киева начать обсуждение урегулирования конфликта с Россией в соответствии с планом президента США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.
«Это крайне важно из-за энергетической ситуации на Украине, крайне важно из-за того, что нужно украинцам этой зимой, крайне важно с точки зрения борьбы», — приводит AP слова своего украинского собеседника.
По данным агентства, в 2025 году газодобывающие объекты Украины оказались настолько повреждены, что предстоящей зимой стране придется импортировать дополнительно 4,4 млрд куб. газа, чтобы пережить самое холодное время года. Государственная компания «Нафтогаз» начала переговоры с правительством США о получении финансирования для покупки американского сжиженного природного газа (СПГ).
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
О мирном плане, разработанном США, стало известно в середине ноября 2025 года. 23 ноября представители Киева, Вашингтона и Европы обсудили его на переговорах в Женеве.
По данным CNN, сохраняются серьезные разногласия по трем вопросам — передаче под российский контроль территорий Донбасса, ограничению численности Вооруженных сил Украины до 600 тыс. военнослужащих и конституционному отказу страны от вступления в НАТО.
Президент США предложил Украине подписать мирную сделку ко Дню благодарения, который американцы отмечают 27 ноября. Трамп также поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу в скором времени встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Россия ожидает от США промежуточную версию документа, составленную по результатам диалога с Украиной и Европой, сообщил МИД.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили