Кризис в энергетике назвали одной из причин вступления Киева в переговоры

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Энергетический кризис на Украине в преддверии зимы оказал существенное влияние на готовность Киева начать обсуждение урегулирования конфликта с Россией в соответствии с планом президента США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

«Это крайне важно из-за энергетической ситуации на Украине, крайне важно из-за того, что нужно украинцам этой зимой, крайне важно с точки зрения борьбы», — приводит AP слова своего украинского собеседника.

По данным агентства, в 2025 году газодобывающие объекты Украины оказались настолько повреждены, что предстоящей зимой стране придется импортировать дополнительно 4,4 млрд куб. газа, чтобы пережить самое холодное время года. Государственная компания «Нафтогаз» начала переговоры с правительством США о получении финансирования для покупки американского сжиженного природного газа (СПГ).

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

О мирном плане, разработанном США, стало известно в середине ноября 2025 года. 23 ноября представители Киева, Вашингтона и Европы обсудили его на переговорах в Женеве.

По данным CNN, сохраняются серьезные разногласия по трем вопросам — передаче под российский контроль территорий Донбасса, ограничению численности Вооруженных сил Украины до 600 тыс. военнослужащих и конституционному отказу страны от вступления в НАТО.

Президент США предложил Украине подписать мирную сделку ко Дню благодарения, который американцы отмечают 27 ноября. Трамп также поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу в скором времени встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Россия ожидает от США промежуточную версию документа, составленную по результатам диалога с Украиной и Европой, сообщил МИД.