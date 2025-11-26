 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Кризис в энергетике назвали одной из причин вступления Киева в переговоры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Энергетический кризис на Украине в преддверии зимы оказал существенное влияние на готовность Киева начать обсуждение урегулирования конфликта с Россией в соответствии с планом президента США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

«Это крайне важно из-за энергетической ситуации на Украине, крайне важно из-за того, что нужно украинцам этой зимой, крайне важно с точки зрения борьбы», — приводит AP слова своего украинского собеседника.

По данным агентства, в 2025 году газодобывающие объекты Украины оказались настолько повреждены, что предстоящей зимой стране придется импортировать дополнительно 4,4 млрд куб. газа, чтобы пережить самое холодное время года. Государственная компания «Нафтогаз» начала переговоры с правительством США о получении финансирования для покупки американского сжиженного природного газа (СПГ).

Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК и энергетике Украины
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

О мирном плане, разработанном США, стало известно в середине ноября 2025 года. 23 ноября представители Киева, Вашингтона и Европы обсудили его на переговорах в Женеве.

По данным CNN, сохраняются серьезные разногласия по трем вопросам — передаче под российский контроль территорий Донбасса, ограничению численности Вооруженных сил Украины до 600 тыс. военнослужащих и конституционному отказу страны от вступления в НАТО.

Президент США предложил Украине подписать мирную сделку ко Дню благодарения, который американцы отмечают 27 ноября. Трамп также поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу в скором времени встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Россия ожидает от США промежуточную версию документа, составленную по результатам диалога с Украиной и Европой, сообщил МИД. 

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Денис Малышев
Дональд Трамп Стив Уиткофф Владимир Путин Нафтогаз Украины критическая инфраструктура переговоры Украина Минобороны
Материалы по теме
Ушаков заявил, что на переговорах в Абу-Даби мирный план не обсуждали
Политика
Китай поддержал переговоры о мирном плане США по Украине
Политика
Трамп рассказал, насколько сократился первоначальный план США по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 15:30 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 15:30
«Биткоин показал себя плохо». Прогнозы по крипторынку на декабрь Крипто, 15:54
Почему стиль управления, который привел к успеху, начинает мешать Образование, 15:52
Как предпринимательство будет стимулировать развитие малых городов Отрасли, 15:52
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей Общество, 15:50
Идеи для криптопроектов на 2026 год. На что инвесторы готовы дать деньги Крипто, 15:48
Порвавшего «кресты» после двух игр за «Рубин» футболиста прооперировали Спорт, 15:45
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бывший менеджер «Аэрофлота» получил девять лет за растрату 3,8 млрд руб. Бизнес, 15:35
Клуб Басты Gazgolder объявил о закрытии после 20 лет работы Технологии и медиа, 15:35
Лукашенко назвал условие успешных переговоров с США по мирному плану Политика, 15:31
Что дает соглашение об утилизации плутония и что с ним происходит сегодня База знаний, 15:29
Tenet назвал причину сокращения комплектаций у кроссовера T7 Авто, 15:27
В суде сообщили, что подозреваемые хотели отравить Соловьева пиццей Политика, 15:27
Акции НКХП обвалились на 7% на заявлении замглавы МИДа по зерновой сделке Инвестиции, 15:24