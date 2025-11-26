 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Euractiv узнал о трениях между Каллас и Бельгией из-за российских активов

Сюжет
Война санкций
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Stelios Misinas / Reuters)

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас вызвала недовольство некоторых политиков Евросоюза, защищая план использовать замороженные российские активы для помощи Украине, сообщает Euractiv со ссылкой на источники в Европарламенте.

Согласно публикации, во время совещания в Страсбурге Каллас выразила недоумение относительно позиции Бельгии, которая продолжает блокировать инициативу ЕС.

«Она спросила, чем Бельгия так обеспокоена. В какой суд бы обратилась Россия? Какой судья бы принял решение в пользу России?» — рассказал один из источников портала. Другой охарактеризовал ее высказывания как «снисходительные» в отношении Бельгии. Кая Каллас также заявила, что благодаря своему эстонскому происхождению лучше понимает Россию.

Депутат Европарламента от Бельгии Воутер Беке подтвердил опасения премьера Барта Де Вевера, что предоставление Украине кредита из этих сумм создаст для королевства неприемлемые юридические и финансовые риски.

Российские власти считают любое использование как самих заблокированных активов, так и процентной прибыли от них неправомерным. Россия неоднократно заявляла о готовности ответить на возможную конфискацию.

Politico раскрыло план ЕС без решения по «репарационному» кредиту Украине
Политика
Фото:Roman Baluk / Reuters

Ранее Politico сообщило, что Европейский союз разрабатывает альтернативные планы финансирования Украины на случай, если до 18 декабря не будет достигнуто соглашение об использовании замороженных российских активов. Основной вариант — предоставление в начале будущего года «промежуточного» кредита за счет совместного долга стран ЕС для обеспечения финансовой поддержки Украины. Параллельно обсуждается возможность потребовать от республики возвратить промежуточный кредит после получения финансирования из замороженных средств.

Кая Каллас
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
