В ЕС сообщили, что допускают возврат промежуточного кредита Украиной
Европейский союз рассматривает возможность потребовать от Украины возврата ранее выделенного промежуточного кредита. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника.
Согласно информации издания, Киев могут обязать вернуть первоначальный кредит после получения финансирования из долгосрочного репарационного займа.
Российские власти осуждают идею использования заблокированных активов, равно как и процентной прибыли от них, которое считают неправомерным. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности ответить на возможную конфискацию.
Ранее Politico сообщило, что Европейский союз экстренно разрабатывает альтернативные варианты финансирования Украины на случай, если до 18 декабря не будет достигнуто соглашение об использовании замороженных российских активов. Согласно информации издания, основной рассматриваемый вариант — предоставление промежуточного кредита за счет совместного долга стран ЕС, чтобы обеспечить финансовую поддержку Киева в начале 2026 года.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили