 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В ЕС сообщили, что допускают возврат промежуточного кредита Украиной

Politico сообщило, что ЕС может попросить Украину вернуть промежуточный кредит
Фото: Roman Baluk / Reuters
Фото: Roman Baluk / Reuters

Европейский союз рассматривает возможность потребовать от Украины возврата ранее выделенного промежуточного кредита. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника.

Согласно информации издания, Киев могут обязать вернуть первоначальный кредит после получения финансирования из долгосрочного репарационного займа.

Российские власти осуждают идею использования заблокированных активов, равно как и процентной прибыли от них, которое считают неправомерным. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности ответить на возможную конфискацию.

Politico раскрыло план ЕС без решения по «репарационному» кредиту Украине
Политика
Фото:Roman Baluk / Reuters

Ранее Politico сообщило, что Европейский союз экстренно разрабатывает альтернативные варианты финансирования Украины на случай, если до 18 декабря не будет достигнуто соглашение об использовании замороженных российских активов. Согласно информации издания, основной рассматриваемый вариант — предоставление промежуточного кредита за счет совместного долга стран ЕС, чтобы обеспечить финансовую поддержку Киева в начале 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Украина кредитование ЕС
Материалы по теме
Politico раскрыло план ЕС без решения по «репарационному» кредиту Украине
Политика
Белый дом заявил о прекращении финансирования конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 14:00 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 14:00
Как методы бережливого производства стимулируют сферу социальных услуг Национальные проекты, 14:21
HP сократит до 6 тыс. сотрудников на фоне интеграции ИИ Технологии и медиа, 14:14
В США умер художник-абстракционист Тимоти Эпп Общество, 14:12
Олимпийский огонь Игр-2026 зажгли в Греции от запасного факела Спорт, 14:12
ЕС подготовил юридическое обоснование для использования активов России Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Люди труда: как повысить престиж рабочих профессий Национальные проекты, 14:07
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Совфед одобрил расширение налоговых льгот при продаже жилья Недвижимость, 14:06
Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на три года Экономика, 14:06
Власти Москвы потребовали изъять имущество Тимура Батрутдинова Общество, 14:02
В Гонконге загорелись несколько высоток в ЖК на 4000 человек. Видео Политика, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Grass стала лауреатом в премии по маркетингу МедиаКульт 2025 РБК Компании, 14:00
На границе Румынии и Молдавии задержали грузовик с частями «Герани-2» Политика, 13:56