В ЕС сообщили, что допускают возврат промежуточного кредита Украиной

Politico сообщило, что ЕС может попросить Украину вернуть промежуточный кредит

Фото: Roman Baluk / Reuters

Европейский союз рассматривает возможность потребовать от Украины возврата ранее выделенного промежуточного кредита. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника.

Согласно информации издания, Киев могут обязать вернуть первоначальный кредит после получения финансирования из долгосрочного репарационного займа.

Российские власти осуждают идею использования заблокированных активов, равно как и процентной прибыли от них, которое считают неправомерным. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности ответить на возможную конфискацию.

Ранее Politico сообщило, что Европейский союз экстренно разрабатывает альтернативные варианты финансирования Украины на случай, если до 18 декабря не будет достигнуто соглашение об использовании замороженных российских активов. Согласно информации издания, основной рассматриваемый вариант — предоставление промежуточного кредита за счет совместного долга стран ЕС, чтобы обеспечить финансовую поддержку Киева в начале 2026 года.