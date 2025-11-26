 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В МИД Армении заявили, что сейчас нет повестки выхода из ОДКБ

Мнацакан Сафарян &nbsp;
Мнацакан Сафарян   (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян опроверг слухи о возможном выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Такого вопроса на данный момент в повестке МИДа нет. Перед нами такой задачи не поставлено», — заявил он журналистам в среду.

Сафарян уточнил текущую позицию Еревана по отношению к ОДКБ: «Мы не участвуем в работе организации, но и не препятствуем принятию решений или документов». Он подчеркнул, что Армения проводит внешнюю политику исходя исключительно из национальных интересов и текущей геополитической ситуации.

Как ранее заявлял премьер-министр Никол Пашинян, Ереван разочарован безразличием ОДКБ к ситуации в Нагорном Карабахе и недостаточной защитой со стороны организации.

Финансовый вопрос остается ключевым в отношениях Армении с организацией. Ереван с мая прошлого года отказывается оплачивать взносы в бюджет ОДКБ. Как сообщал замглавы российского МИДа Александр Панкин, если до конца года Армения не произведет оплату, участники объединения «могут рассмотреть разные сценарии», хотя автоматического исключения не последует.

В настоящее время бюджет ОДКБ распределяется следующим образом: Россия покрывает половину всех взносов, а остальные пять стран — Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения — вносят по 10% каждая. 

